أوقفت الشرطة المغربية، الأربعاء، شابا في الـ28 من عمره، يشتبه في تورطه بقتل طبيب في مدينة طنجة والتمثيل بجثته.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها: ”تم توقيف المشتبه فيه في منزل عائلته بالجماعة القروية تيكمي الجديد، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن رصد قرائن وأدلة حول الاشتباه في ضلوع المعني بالأمر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية“.

وأضاف البيان أن ”مصالح الأمن في طنجة كانت قد باشرت، مساء الثلاثاء، إجراءات معاينة جثة طبيب تم العثور عليه داخل مسكنه بمنطقة بني مكادة، وقد تم التمثيل بالجثة باستعمال السلاح الأبيض، حيث عثر على الطبيب عاريا وقد تم قطع رأسه وعضوه الذكري، فيما كانت جثته في مرحلة متقدمة من التحلل“.

وبحسب البيان ”أحيل المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من أجل إخضاعه للأبحاث الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية“.