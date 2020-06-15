نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تكشف من خلاله عن تفاصيل وفاة والدتها والأسباب التي أدت لذلك .

حيث أشارت مي العيدان بأن وفاة والدتها التي كانت في عام 2009 جاءت بسبب الإهمال بمستشفى مبارك بعد دخولها غرفة العناية المركزة .

فقالت : ” داخل مستشفى مبارك ذبحوا أمي بقلب ودم ‏بارد .. ماتت فيها أمي بشكل مأساوي وأقول هذا الكلام حاليا حتى لا تتكرر هذه النوعية من الحوادث مرة أخرى ” .

وتابعت : ” أمي ماشية للمستشفى ما فيها شئ نهائيا كان عندها جرح فوق الركبة وقالولها لازن نفتح الجرح في عملية ولازم يتحط مضادات أكسدة لأن الجرح عمل صديد وحتى لا يتسمم جسمها كله ” .

وأضافت مي : ” الدكتور فتح وما حط النسبة المطلوبة من المضادات فجسم أمي كله تسمم وقعدت 4 أشهر في العناية المركزة وبعدين وديناها لندن ورجعت بيها بالتابوت .. أمي ماتت بسبب مستشفى مبارك ” .