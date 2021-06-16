في واقعة غريبة ومثيرة للجدل كشفت سيدة مصرية تبلغ من العمر 38 عاما عن تفاصيل ما تعرضت له من زوجها رجل الأعمال بعد زواج دام بينهما لأكثر من 13 عاما وأنجبت منه ثلاثة أطفال .

فقال محامي السيدة أن موكلته التي تعيش في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية كانت قد ذهبت لاستخراج بطاقة رقم قومي في السجل المدني بعد فقدان بطاقتها الشخصية .

وقررت استخراج أوراق هواية جديدة لتكتشف في ذلك الوقت المفاجأة الصادمة حيث قام زوجها بتطليقها غيابيا منذ عام 2015 أي أنها مطلقة منذ 6 سنوات .

وأكدت السيدة المصرية على أنها تعيش في حالة صدمة كبيرة وذلك لأنها عاشت طوال تلك الفترة معه في الحرام ولم يخبرها عن وقوع الطلاق .

وأضافت أنها عندما واجهت زوجها بما حدث كان رده عليها بأنها زوجته شرعا فقط أما رسميا فلا .. وعندما سألته كيف تكون كذلك طوال هذا المدة دون أن تعرف كان جوابه : ” اعتبري نفسك كنت ملك يمين ” .