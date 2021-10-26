كشف والد طفل سعودي من مدينة جدة عن محاولة إبنه الذي يبلغ من العمر 4 أعوام الانتحار بسبب إحدى الألعاب الالكترونية القتالية التي يلعبها .

فنشر الأب مقطع فيديو وثق من خلاله آثار محاولة الانتحار على الطفل الذي ظهر به وعلى رقبته خطوط حمراء نتيجة قيامه بلف ستارة حولها .

وقال والد الطفل في الفيديو أن نجله كان يلعب بجهازه النقال مساء يوم أمس الإثنين ثم توجه إلى غرفته في المنزل وأغلق الباب .. ليتفاجئوا في وقت متأخر من الليل بسماعهم لصوت سقوط ستارة غرفة إبنه .

وبتوجهه إلى غرفة إبنه وجده قد لف حبل الستارة حول عنقه وحاول القفز إلا أن الستارة سقطت معه .

وبسؤال الطفل حول سبب قيامه بذلك أشار إلى أنه كان ينفذ ما أمرته به اللعبة وطلبت منه القيام ببعض الحركات .

ووجه الأب في ختام حديثه نصيحة للآباء والأمهات بضرورة مراقبة أجهزة الأبناء والحرص على تفتيشها بشكل دوري .