قال رئيس بلدية شحتول وجورة مهاد المحامي جاك سلامة، إنه أصدر مؤخرا تعميمًا يتعلق بتوظيف حمير أثناء العاصفة الثلجية المقبلة، وذلك بمثابة صرخة للمطالبة بأبسط الحقوق.

وكشف جاك سلامة، أن البلدية لديها مستحقات عالقة بذمة الدولة منذ العام 2018 بقيمة 600 مليون ليرة، ما يستلزم دفع المستحقات في أسرع وقت ممكن ما يسهل عليهم القيام بواجبهم سواء لناحية دفع رواتب الموظفين وجرف الثلوج في العاصفة المرتقبة الأسبوع المقبل، بخاصة في ظل الظروف المتردية التي تمر بها البلدية في ظل وباء كورونا لجهة تأمين أجهزة الأوكسجين.

ويأتي كلام سلامة، في ظل انتشار الاستمارة، التي كان قد أصدرها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها: “بما أننا أمام عاصفة ثلجية شديدة البرودة والقساوة، ونظرا لعدم توفر الإمكانات اللازمة لفتح الطرقات بواسطة الجرافات، فإن رئيس البلدية قرر استبدال فتح الطرقات بالتنقل على الحمير داخل أحياء البلدة”.

وأضافت الاستمارة: “لذلك نطلب من كل صاحب حمار يرغب بتوظيف حماره بتعبئة الاستمارة التي تتضمن اسم صاحب الحمار، قدرة الحمولة، التعرفة لكل ساعة عمل”.

كما تضمنت الاستمارة رقم هاتف مدير النقل البري في البلدية وذلك إفساحا في المجال لكل شخص مهتم بالموضوع ويريد الاستفسار عن مزيد من المعلومات التواصل مع الجهة المختصة.

واللافت، أن هذه الاستمارة لاقت الكثير من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخروا من القدر الذي أفسح المجال للحمير بالعمل في لبنان في ظل انتشار للبطالة التي خيمت على البلد نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وانتشار جائحة كورونا والتعبئة العامة التي فرضت الأقفال التام من السابع من الشهر الفائت ويتمدد ل 22 من شهر فبراير الجاري.

واعتبر آخرون، أن القرار الذي اتخذه رئيس البلدية جاك سلامة صائبا كونه لا يملك بين يديه حلا للأزمة، التي تمر بها البلدية في ظل تنصل الدولة من دفع مستحقاتها، مؤكدين أنه استطاع من خلال الاستعانة بقرار توظيف الحمير إيصال الصوت عاليا، وتسليط الضوء على المعاناة التي تمر بها المنطقة