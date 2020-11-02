أعلن ” تيدروس أدهانوم غيبريسوس ” مدير منظمة الصحة العالمية في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” مساء يوم أمس الأحد عن وضع نفسه في الحجر الصحي .

وذلك بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدته : ” تم التأكد من تواصلي مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19 .. أنا بخير ولم تظهر أي أعراض لكنني سأعزل نفسي ذاتيا خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسأعمل من المنزل ” .

وتابع : ” من المهم جدا أن نمتثل جميعنا للتوصيات الصحية فبهذه الطريقة نكسر سلاسل انتقال كوفيد 19 ونمحو الفيروس ونحمي النظم الصحية ” .

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية : ” سأستمر أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية في الانخراط مع الشركاء لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين سويا ” .