كشف الإعلامي ” رامي رضوان ” أثناء حلقة برنامجه ” مساء dmc ” يوم أمس واستضافته للدكتور ” أسامة الأزهري ” عن موقفا غريبا قد حدث قبل صلاة الجنازة على الفنان الراحل ” سمير غانم ” .

فقال رامي رضوان أنه بعد نقل جثمان الفنان سمير غانم من المستشفى إلى السيارة التي ستتحرك به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه وأثناء سيره بسيارته وراء السيارة وتشغيله في ذلك الوقت لإذاعة القرآن الكريم .

تخطت السيارة التي يوجد بها الجثمان سيارة الإعلامي رامي رضوان وفي تلك اللحظة يتردد في إذاعة القرآن الكريم الآية القرآنية : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” .

وعلق رامي رضوان بإنه أصيب ب ” القشعريرة ” بعد سماعه لهذه الآية في ذلك الوقت واعتبر أن هذا الأمر هو علامة أو رسالة من الله لطمأنتهم .

كما سأل رضوان الشيخ الأزهري حول إن كان ذلك من علامات تقبل الفنان الراحل سمير غانم ليجيب قائلا : ” الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل والأخذ بالعلامات ييتبشر بها ويعتبرها دلالة على الأمر الجيد ” .

وأضاف الأزهري : ” البشارة التي نقدمها هدية اليوم إلي كل بيت مصري افتقد شخص بسبب كورونا فقد رحل من بيتكم شهيد ويشفع لـ سبعين من أهل بيته ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=1183856965397883&t=6