أعلن الإعلامي ” رامي رضوان ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

فكتب في منشور له قائلا : ” الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله .. أنا باكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله ” .

وتابع : ” لا داعي للقلق لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري .. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي إبن اللئيمة ده ” .

وأضاف رامي رضوان : ” بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم كله يلتزم أكتر من الأول .. الأعداد بتزيد ( الرسمي وغير الرسمي ) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ .. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر .. الحمد لله ” .

ومن جانبها علقت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” زوجة رامي رضوان على خبر إصابته بفيروس كورونا بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها على موقع إنستجرام كتبت في تعليقها عليها : ” بحبك أوي .. ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا ” .