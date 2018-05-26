رجل أعمال سعودي: “نصيحة لمن يملك أملاك في تركيا الهروب حتى لو بنصف ثروتك..والسبب”!!

وجه رجل الأعمال السعودي، بدر الراجحي، نصيحة لمن يملكون أملاكاً في تركيا بالهروب حتى لو بنصف ثروتهم.

وقال الراجحي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”إقتصاد تركيا الأسوء منذ أكثر من 15 سنة ولازالت الحكومة تسعى لتخفيف تلك الأزمة ولكن الأزمة أكبر من قدرة تركيا، فالسياحة والصناعة هي المنعش ولكن الشق أكبر من الرقعة وماذا ممكن يكون في عام 2019 !؟” .

وأضاف الراجحي: ”نصيحة لمن يملك أملاك في تركيا هروب حتى لو بنصف ثروتك” .

أكثر المتضررين وأكثر المستفيدين

وتابع الراجحي: ”تدهور العملة يعني تدهور الاقتصاد تدهور العملة يعني انخفاض بالثروة تدهور العملة يعني أزمة سياسية”.

وأوضح الراجحي أن أكثر المتضررين من هبوط العملة المستثمرين الأجانب عند تخارجهم، بينما أكثر المستفيدين من هبوط العملة، السائح لتركيا، المستورد من تركيا. واختتم تغريداته مؤكداً: ”لا زالت العملة التركية متوقع لها نزول يعني كل نزول للعملة ثروتك تنزل”.