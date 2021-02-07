كشفت صحيفة ” إعتماد ” الإصلاحية عن تصريحات رجل الدين الإيراني ” عباس تبريزيان ” المشهور في إيران بإسم ” أبي الطب الإسلامي ” حول لقاح فيروس كورونا .

حيث دعا عباس تبريزيان إلى عدم تلقي لقاح فيروس كورونا الذي يخلق الشذوذ الجنسي عن طريق التعديل الوراثي .. فقال : ” من يتلقى اللقاح يصبح مثلياً ” .

ونصح رجل الدين الإيراني الناس بعدم الاقتراب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد قائلا : ” لا تقترب ممن تم تطعيمهم لأنهم يحملون الرقائق الدقيقة وخضعوا لتعديل وراثي .. ولقد باتوا يتصرفون كإنسان آلي مسيطر عليه وفقدوا إيمانهم وأخلاقهم وحشمتهم وأصبحوا مثليين ” .

وأضاف في تدوينة نشرها عبر قناته على تطبيق تلجرام : ” الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا مصابون بالشذوذ الجنسي ” .