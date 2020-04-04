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رجل شبه عار يصرخ في الشارع حاملا السيوف ومهاجما الشرطة : ” أنا مصاب بالكورونا

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شهد أحد شوارع العاصمة الأسبانية مدريد يوم أمس الجمعة واقعة غريبة حيث قام رجل شبه عار بالتجول فيه وهو حاملا في يديه سيفي ” ساموراي ” ويصرخ قائلا : ” أنا مصاب بالكورونا ” مما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين في المكان .

وذلك بعد أن تمكن من الفرار من إحدى مستشفيات مدريد بعد أن تم رصد إصابته بعدوى الفيروس .

وظهر الرجل في مقطع فيديو له تم تداوله على أحد الصفحات على موقع التغريدات ” تويتر ” وهو يلوح بالسيفين ويصرخ مهددا الشرطة بالقتل ونشر المرض .

وقام الرجل بمهاجمة الشرطة بتحطيم نوافذ سيارتين تابعة لها أثناء مواجهتهم له في محاولة إيقافه .. حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه بعد اضطرارهم استخدام القوة معه وطرحه أرضا نتيجة عدم استجابته للطلقات التحذيرية التي اطلقتها الشرطة في الهواء .

وأكدت الشرطة في تصريحات لها أنه يتوقع أن تتم معاقبته بغرامة على خرق قواعد العزل الصحي والإقدام على مقاومة قوات الأمن بالسلاح .

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