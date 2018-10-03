رجل مصري وزوجته يلقيان حتفيهما حرقاً في الكويت بسبب الهاتف

لقي مصري وزوجته يقيمان في الكويت مصرعهما، وأصيب ابنه وابنته بإصابات بالغة إثر حريق شب بشقتهما بسبب ماس كهربائي تشير الدلائل إلى أنه حدث في شاحن الجوال.

وتلقت السلطات الكويتية بلاغا بنشوب حريق في شقة مواطن مصري يدعى إيهاب عدلي شاكر، بمنطقة حولي، أسفر عن مصرعه ومصرع زوجته وتدعى نانسي سمير، وإصابة طفليه وخادمتهم، وعلى الفور تم نقل جثتي الأب والأم للمستشفى، كما تم نقل الطفلين إلى العناية المركزة بمستشفى مبارك.

وتبين من التحقيقات أن الحريق نشب خلال نوم الأسرة، حيث اشتعلت النيران في صالة الشقة، ومنها امتدت لباقي الغرف، واكتشفت الخادمة الواقعة بعد أن شعرت بأثار الدخان وأصيبت بالاختناق، لكنها تماسكت وقامت بالاستغاثة بالجيران الذين هرعوا لإنقاذ الأسرة، وفور دخولهم اكتشفوا وفاة الأب والأم، لكنهم نجحوا في إنقاد الطفلين، وقاموا بنقلهما للمستشفى.

وفقا لما قاله أحد أقارب الأسرة لـ”العربية.نت” في القاهرة، فإن أجهزة الشقة تبين سلامتها جميعا، وعدم حدوث ماس كهربائي بها، كما تبين أن الحريق بدأ من جهاز مشترك بجوار “كنبة” بصالة الشقة، تقوم الأسرة بشحن الجوال فيه، ومنه امتد للكنبة وساعد الإسفنج الموجود فيها في اشتعال النيران وانتقاله لباقي الغرف.

وأضاف أن الدلائل المؤكدة من خلال معاينة الشقة تشير لحدوث ماس كهربائي بشاحن الجوال أدى لنشوب الحريق، مؤكدا أن الأجهزة الكهربائية كافة بما فيها أجهزة التكييف سليمة، ولم يحدث بها ماس كهربائي.

وكشف أن الأب إيهاب عدلي شاكر من مواليد محافظة المنيا، ويعمل محاسبا قانونيا في إحدى الشركات في الكويت، بينما الزوجة نانسي سمير حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأميركية، مضيفا أنه تم دفن جثتيهما مساء أمس الاثنين، في مقابر مدينة 15 أيار جنوب القاهرة.

من جانب آخر، زارت هويدا عصام القنصل المصري بالكويت الطفلين بالمستشفى وأعلنت تكفل السفارة برعايتهما لحين إتمام شفائهما وعودتهما لمصر.