أقدم رجل على شق بطن زوجته لمعرفة ​جنس الجنين​، في مقاطعة “بادون” إقليم أوتار براديش، وتحدثت عائلة الزوجة للـ “بي بي سي” أن “زوجها هاجمها لأنه أراد معرفة جنس الجنين”. وذكروا أن للزوجين 5 بنات، وأن الزوج كان يمارس ضغوطا على زوجته لتنجب له ذكرا.

وينفي الزوج تعمّده التسبب بالأذى لزوجته، وقال إن الأمر “مجرد حادثة”.

وقال ضباط شرطة لـ”بي بي سي” إن الزوجة في وضع صحي مستقر في أحد مستشفيات العاصمة دلهي، وإن زوجها قد اعتقل.

وقالت شقيقة الزوجة لوسائل إعلام محلية إن الزوجين كانا يتشاجران كثيراً حول رغبة الزوج في ​مولود ذكر​ بعدما أنجبت له زوجته 5 فتيات.

ونفى الزوج أن يكون هاجم زوجته بشكل متعمد، وقال إنه قذفها بالمنجل لكنه لم يكن يقصد إيذاءها بشدة.

وأضاف: “لدي 5 بنات، ومات أحد أبنائي. أعرف أن الأطفال عطية الله. والآن سيحدث ما يجب حدوثه”.







