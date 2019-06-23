رحلة قفز بالمظلات تتحول إلى مأساة

أعلنت إدارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية عن سقوط طائرة ذات المحركين من طراز ” كينغ إير” قرب مطار ديلينغهام يوم الجمعة الماضي .

ولقى 11 شخصا مصرعهم وهم من كانوا على متن الطائرة ولم ينج أحد من الحادث .

وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء .

وقال ” مانويل نيفس ” رئيس إدارة الإطفاء في مؤتمر صحفي : ” مازلنا نجمع معلومات بشأن الهدف من الرحلة وماذا كانوا يفعلون .

وقالت شبكة ” سى إن إن ” أن الطائرة كانت في رحلة لممارسة رياضة القفز بالمظلات .. مشيرة إلى أن إدارة الطيران الإتحادية سوف تحقق في الحادث .