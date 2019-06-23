الصفحة الرئيسية منوعات رحلة قفز بالمظلات تتحول إلى مأساة

رحلة قفز بالمظلات تتحول إلى مأساة

بواسطة -
0 72

أعلنت إدارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية عن سقوط طائرة ذات المحركين من طراز ” كينغ إير” قرب مطار ديلينغهام يوم الجمعة الماضي .

ولقى 11 شخصا مصرعهم وهم من كانوا على متن الطائرة ولم ينج أحد من الحادث .

وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء .

وقال ” مانويل نيفس ” رئيس إدارة الإطفاء في مؤتمر صحفي : ” مازلنا نجمع معلومات بشأن الهدف من الرحلة وماذا كانوا يفعلون .

وقالت شبكة ” سى إن إن ” أن الطائرة كانت في رحلة لممارسة رياضة القفز بالمظلات .. مشيرة إلى أن إدارة الطيران الإتحادية سوف تحقق في الحادث .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.