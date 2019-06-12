الصفحة الرئيسية منوعات رسائل الجمهور المصري لمحمد صلاح في إعلان فودافون الجديد قبل أمم أفريقيا

رسائل الجمهور المصري لمحمد صلاح في إعلان فودافون الجديد قبل أمم أفريقيا

بواسطة -
0 12

أطلقت شركة ” فودافون ” أحدث إعلاناتها في حملتها الإعلانية الجديدة بمناسبة  بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر بدءا من يوم 21 يونيو الجاري .

ويظهر محمد صلاح بطلا للحملة الدعائية وهو يرد على رسائل المصريين له والتي يعبرون فيها عن حبهم لصلاح ودعمهم له وللمنتخب الوطني للفوز ببطولة أمم أفريقيا .

كما نشر محمد صلاح فيديو له عبر حسابه الشخصي على تويتر يشكر بها الجمهور على دعمهم ومساندتهم له طوال الموسم الماضي وطلب منهم تشجيع مصر قائلا : ” البطولة السنة دي على أرضنا .. ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي ” .

وفور نشر صلاح لهذا الفيديو تداولته جميع مواقع التواصل الإجتماعي وأخذت الجماهير تعلق عن سعادتها بهذه الفرصة التي قدمتها لهم شركة فودافون في تشجيع ودعم محمد صلاح .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.