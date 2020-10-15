حرص نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توجيه التهنئة إلى زوجته الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام بمناسبة تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.

وقال بن راشد في تغريدة عبر حسابه على تويتر أمس الأربعاء: “نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة كورونا.. هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير”.

نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الانساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة ١٠ مليون وجبة في بداية أزمة كورونا … هند أقرب الناس للناس .. وأسرع النساء للخير .. pic.twitter.com/dFo25khtD0 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 14, 2020

ونالت الشيخة هند بنت مكتوم جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020، وذلك عن حملة “10 ملايين وجبة”، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.

حيث أطلقت الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع “صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19″، في أبريل الماضي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

يذكر أن التكريم لجوائز المرأة العربية 2020 يتم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقد أعربت الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن اعتزازها بهذا التكريم مؤكدة أن “صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو المساند والداعم لمختلف المبادرات الإنسانية، التي تعزز مكانة دولة الإمارات لتكون منارة للعمل الخيري والإنساني، وسبّاقة للارتقاء بواقع الإنسان والإنسانية في كل أنحاء المعمورة”.

وأكدت أن “المرأة الإماراتية تشرّبت قيم التعاطف والعطاء من القيادة الإماراتية، التي عوّدتنا دائماً على أن نبادر في مد يد العون للمحتاج والمحروم، والإسهام النوعي في تحسين حياة الناس جزءاً من بناء مجتمعات آمنة ومستقرة”.

وذكرت الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن حملة 10 ملايين، وجبة التي انطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محطة مضيئة يسجلها التاريخ للعمل الخيري والإنساني بدولة الإمارات، حيث صنعت أنبل صور التضامن المجتمعي في زمن جائحة (كوفيد-19)، وقدمت مثالاً عالمياً لكيفية تعاضد كل فئات المجتمع في التصدي للأزمات، وأسهمت في تصنيف دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً، وفي قائمة أفضل 10 دول عالمياً في كفاءة الاستجابة لجائحة (كوفيد-19).