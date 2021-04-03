حرصت الفاشينيستا ” جليلة المغربية ” على تقديم التعازي لمواطنتها الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” في وفاة والدها على الرغم من المشاكل الموجودة بينهما .

حيث كانت جليلة قد اتهمت بسمة بوسيل بأنها قامت بسرقة حبيبها منها والزواج منه قاصدة الفنان المصري ” تامر حسني ” وهو الأمر الذي نفته بسمة أكثر من مرة .

وكتبت جليلة المغربية في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام ناعية والد بسمة بوسيل : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. الملك والبقاء والدوام لله .. عظم الله أجرك بسمة بوسيل بوفاة والدك الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب ” .

وتابعت قائلة : ” أنا أكثر إنسانة عارفة شعور فقدان الأب الله يصبر قلبك يارب .. عند الموت ينتهي كل شيء ” .

يذكر أن بسمة بوسيل كانت قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن وفاة والدها بعد صراع طويل مع المرض .