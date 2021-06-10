وجهت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، رسالة رومانسية لزوجها ملك الأردن بمناسبة عيد زواجهما الثامن والعشرين.

ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، مصحوبة بتعليق :”دائما الأحب على قلبي.. عيد زواج سعيد سيدنا”، والتي لاقت تفاعل كبير فور نشرها، حيث وجه العديد من متابعي حسابها لها رسائل وتمنيات بعيد زواج سعيد.

الجدير بالذكر أن الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني تزوجا في 10 يونيو من العام 1993 في قصر زهران ولديهما أربعة أبناء الأمير الحسين والأمير إيمان والأمير سلمى والأمير هاشم.

ويشار إلى أن الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، تتمتع بشعبية كبيرة ليس فقط، في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه في كافة أنحاء الوطن العربى، حيث تتميز برقيها وشياكتها في التعامل، وهو ما يظهر فيما تنشره من صور وفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى.