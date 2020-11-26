وجهت ” إيمان رمضان ” شقيقة الفنان المصري ” محمد رمضان ” رسالة له في منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في تعليقها على أزمته الأخيرة بعد تداول صور له مع عدد من المشاهير الاسرائيليين والتي نتج عنها قرارا بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات .

وكتبت إيمان رمضان في رسالتها إلى شقيقها معبرة عن دعمها له فقالت : ” ثق في الله كعادتك وثق فى نصره ببركة دعاء والديك ثم جمهورك اللى فى ضهرك ويعلم نيتك جيدا ثم فى الخير اللى بتعمله فى كل مكان ” .

وتابعت : ” وثق أيضا فى مواقفك الحلوة اتجاه بلدك وعلى مدار سنين بداية من دخولك لجيش وطننا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك إلى إخلاصك وسعيك لأى عمل وطنى من أغانى وغيره بكل حب وحماس وأيضا نجاحك فى كل مكان اللى بيشرفنا ” .

وأضافت : ” حقيقى حب الناس نعمة من الله لذلك ثق فى نصره أن نصر الله قريبا .. اجتهادك وإصرارك وتميزك يستاهل منى كل الاحترام .. أختك الأكبر اللى بتتعلم منك .. بحبك ” .