رسالة مؤثرة من إسعاد يونس إلى شريف مدكور : ” إنت حالة فريدة “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

شريف مدكور، الحبيب الغالي في حديثك بتقول انك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل علي رضاه، و إنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، الحقيقة إن قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير في شئون كتير. رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته و أدواته في الدنيا، و إنه يشكل شخصيته و قناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا و لا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم هما، و يمكن يقضي بقية حياته كاره للنمط اللي اتفرض عليه خوفا من النقد، و بالتالي يعيش كل الرحلة في حالة كذب مستمرة و نفاق مجتمعي رخيص. رول موديل في كيفية صياغته لأحداث بتمر عليه، نفس الأحداث اللي ممكن مرورها في حياة شخص آخر تدمره و تحوله لكائن مهزوم تعيس و أحيانا متسول عطف او متاجر بيه، أو مستسلم تماما لذعر المحيطين بيه و سلوكهم النمطي المأساوي تجاه الظرف، لكن في حالتك انت، المسألة احتاجت قرارات سريعة و حاسمة، هكذا سأواجه الموقف، هكذا سأتعامل مع المرض، هكذا ستكون فلسفتي في المقاومة و هكذا سأستغل الفرصة لتوعية كل الناس من خلال تجربتي، و أهم أهم ما في الموضوع إني مش حامثل، لا حامثل حزن و لا حامثل فرح و لا حامثل البطولة و الفداء، مفتاحي الوحيد هو البساطة. رول موديل لأنك دون أن تدري كسرت أصنام كادت أن تصبح ثوابت، التنمر و السفالة و التدخل في شئون الآخرين و التطاول و فرد الدراع و السوقية كادوا أن يصبحوا نمط حياة و قانون، و من لا يعجبه عليه أن ينزوي و يصاب بالخرس و يبلع لسانه و يقضي الباقي من عمره يتحسر علي ما فات، فتواجه أنت كل هذا ببساطة و صدق و تسامح القادر و عفو القوي و ثقة بالنفس كونتها بعقل مطلع و وعي مستنير و فكر متقدم. الحقيقة انك حالة فريدة، مضيئة، تشع نورا طيب. تحياتي و حبي 🌹