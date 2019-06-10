رسالة مؤثرة من إسعاد يونس إلى شريف مدكور : ” إنت حالة فريدة “

وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس رسالة مؤثرة للإعلامي شريف مدكور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام .. كتبت فيها عن كم الحب الذي تلقاه ووجده شريف مدكور بعد إعلانه عن إصابته بسرطان في القولون .
وأن شريف اعتبر مرضه هو العلامة أو الإشارة التي كان ينتظرها من الله لتعبر عن رضا الله عنه وأن هذه الأزمة جعلت منه مثل أعلى في الإرادة القوية والحرة الموجودة بداخله وكيفية تعامل الإنسان مع معطياته في الدنيا .
وقالت إسعاد موجهة حديثها لمدكور : ” انت مثل أعلى في كيفية صياغة الأحداث اللي مرورها في حياة شخص آخر ممكن تدمره وتحوله لكائن مهزوم تعيس وأحيانا متسول عطف او متاجر بيه ” .
وتابعت إنه تعامل مع الموضوع ببساطة ووجدت به روح المقاومة وعمل على استغلال ذلك لتوعية الناس من خلال تجربته .
وأضافت : ” مثل أعلى لإنك دون أن تدري كسرت أصنام التنمر والسفالة والتدخل في شئون الآخرين والسوقية الذين كادوا ان يصبحوا نمط حياة وقانون .. ومن لا يعجبه عليه ان ينزوي ويبلع لسانه ويقضي الباقي من عمره يتحسر على ما فات فتواجه انت كل هذا ببساطة وصدق وعفو القوي وتسامح القادر وثقة بالنفس كونتها بعقل مطلع ووعي مستنير .. الحقيقة إنك حالة فريدة مضيئة تشع نورا طيبا ” .
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شريف مدكور، الحبيب الغالي في حديثك بتقول انك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل علي رضاه، و إنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، الحقيقة إن قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير في شئون كتير. رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته و أدواته في الدنيا، و إنه يشكل شخصيته و قناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا و لا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم هما، و يمكن يقضي بقية حياته كاره للنمط اللي اتفرض عليه خوفا من النقد، و بالتالي يعيش كل الرحلة في حالة كذب مستمرة و نفاق مجتمعي رخيص. رول موديل في كيفية صياغته لأحداث بتمر عليه، نفس الأحداث اللي ممكن مرورها في حياة شخص آخر تدمره و تحوله لكائن مهزوم تعيس و أحيانا متسول عطف او متاجر بيه، أو مستسلم تماما لذعر المحيطين بيه و سلوكهم النمطي المأساوي تجاه الظرف، لكن في حالتك انت، المسألة احتاجت قرارات سريعة و حاسمة، هكذا سأواجه الموقف، هكذا سأتعامل مع المرض، هكذا ستكون فلسفتي في المقاومة و هكذا سأستغل الفرصة لتوعية كل الناس من خلال تجربتي، و أهم أهم ما في الموضوع إني مش حامثل، لا حامثل حزن و لا حامثل فرح و لا حامثل البطولة و الفداء، مفتاحي الوحيد هو البساطة. رول موديل لأنك دون أن تدري كسرت أصنام كادت أن تصبح ثوابت، التنمر و السفالة و التدخل في شئون الآخرين و التطاول و فرد الدراع و السوقية كادوا أن يصبحوا نمط حياة و قانون، و من لا يعجبه عليه أن ينزوي و يصاب بالخرس و يبلع لسانه و يقضي الباقي من عمره يتحسر علي ما فات، فتواجه أنت كل هذا ببساطة و صدق و تسامح القادر و عفو القوي و ثقة بالنفس كونتها بعقل مطلع و وعي مستنير و فكر متقدم. الحقيقة انك حالة فريدة، مضيئة، تشع نورا طيب. تحياتي و حبي 🌹