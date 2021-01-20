بعد تداول صورا في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة شابة تدعى ” فاطمة هتلر ” والتي تتشابه في الكثير من ملامحها مع الفنانة المصرية الراحلة ” زبيدة ثروت ” .

خرجت ” قسمت فرحات ” إبنة زبيدة ثروت بتصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” علقت من خلالها على ذلك حيث قالت أن الفتاة تشبه والدتها في بعض الزوايا الخاصة بالتصوير بالإضافة إلى تلوين الصور باللونين الأبيض والأسود وتقارب لون العينين .

وحرصت قسمت فرحات على توجيه نصيحة لشبيهة والدتها خاصة في حال تفكيرها بالدخول إلى مجال التمثيل بأن لا تعتمد فقط على شكلها الذي يشبه زبيدة ثروت لأن هناك بعض الفنانين الذين يعتمدون على الملامح فقط فينتهي مشوارهم الفني سريعًا .

وأعربت إبنة زبيدة ثروت عن سعادتها بوجود بعض الفتيات اللواتي يشبهن والدتها وخاصة في عينيها الجميلتين .. وأكدت على فخرها بالتاريخ السينمائي الذي قدمته والدتها الراحلة .