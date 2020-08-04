تسببت لوحة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسمها ناشط تونسي على جدار منزله في إحالته للتحقيق.
ومثل الناشط بالمجتمع المدني، محمد الصالح الغربي، أمس الإثنين، أمام النيابة العامة بتونس.
وأفاد الناشط في التحقيق بأنه رسم صورة صدام حسين لأنه يعتبره رمزا عربيّا، وأن رسم الصورة لم يكن بخلفيات سياسية.
استنكر الغربي، فتح التحقيق معه مُعتبرا أن ما قامت به العناصر الأمنية في حقه ”اعتداء على حرية التعبير“ و ”عودة إلى مربع التضييق“.
وكتب محمد صالح الغربي تدوينة على صفحته في فيسبوك قال فيها “ كنت في ضيافة عناصر الأمن، كنت أحاول أن أفهم وأن أكون متساهلا معهم، بما أنني أعلم أنني لم أخالف القانون وأقول دائما أنه من واجبي تركهم يقومون بعملهم ”.
وأضاف“ اليوم بعد أن قمت برسم صورة صدام حسين حضرت سيارة الأمن لمنزلي ولا أعلم ما هي القضية التي رُفعت ضدي؟ ومن رفعها ؟.. بصراحة كل مرة أقول أن حرية التعبير عادت لمربع التضييق ثم أقول مستحيل يحصل هذا، لأنها المكسب الوحيد ”.
ههههههههههههههه
هذا الناشط شكله يوحي بانه ذا خلفية حكحوكية بامتياز هههههههههههههههه اجد كثير من العربان هههههههههههههه يترحمون على الحك الصدومي الاوتوبيسي ههههههههههههههه بل وصل الحال الى ان الوهابية الذين كفروا صدام ايام حرب الكويت واعتبروه كافر مباح الدم ، بل حتى القرضاوي ، عادوا واعتبروه بطل قومي وشهيد ما في غيره ؟؟؟!! ما هذا التناقض الفكري والفلسفي ؟؟!! شخصيا أرده للمضاعفات الحكحوكية الجانبية هههههههههههههههههت مشكلة العربان والفكر السلفي والوعابي الهلامي هههههههههههههه الذي كل ربع ساعة يتغير ههههههههههههه تلاقي الوحدة من هنا تعمل ارضاع كبير ههههههههههههههه وفي نفس الوقت عينها على نوكاح المسيار هههههههههههههه يا ولية ما تثبتين على رأي هههههههههههههههه وبعدين معاكم ؟
اخونا الشاعر العراقي اللندني احمد مطر كتب مرة يقول عندما رأى الحكحوكين العرب زعلانين على اعتقال ابن صبحة القائد الصرصوري و يترحمون عليه !! فقال :
أيَا أَوغاد..
هل نَبني عَلَيْنا مأتماً
في ساعةِ الميلادْ؟!
وَهَلْ نأسى لِعاهِرةٍ
لأنَّ غَريمها القَوّادْ؟!
وَهلْ نبكي لكَلْبِ الصَّيدِ
إنْ أوْدَى بهِ الصَّيادْ؟!
ذَبَحْنا العُمْرَ كُلَّ العُمرِ
قُرباناً لِطَيحَته..
وَحانَ اليومَ أن نَسمو
لِنَلثَمَ هامَةَ الطيْحَهْ!
وأظمَأْنا مآقينا
بنارِ السجنً والمنفى
لكي نُروي الصّدى من هذه اللمحة.
خُذوا النّعلَ الذي هِمتُمْ بهِ
مِنّا لكُمْ مِنَحهْ.
خُذوه لِدائِكُمْ صِحّهْ!
أعدُّوا مِنهُ أدويةً
لقطع النسل
أوشمْعاً لكتْم القَولِ
أوحَباً لمنع الأكل
أو شُرباً يُقوّي حدة الذبحه!
شَرَحْنا من مزايا النغْل ما يكفي
فان لم تفهموا منّا
خُذوه.. لتفهموا شَرحَه.
وخلُّونا نَموتُ ببُعْده.. فرحاً
وبالعَبراتِ نقلبُ فوقهُ الصفحهْ.
ونتركُ بعدهُ الصفحات فارغةً
لتكتبنا
وتكتُب نَفْسَها الفَرحهَْ!
أحمد مطر
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