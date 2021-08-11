تعرضت، رشيدة طليب، نائبة الكونجرس الأمريكية ذات الاصول الفلسطينية، لموجة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت وهي ترقص على أنغام الأغاني العربية والدبكة الفلسطينية دون ارتداء كمامة في حفل زفاف داخلي في منطقة بها عدد كبير من الإصابات.



وكانت النائبة الديموقراطية من أصل فلسطيني، قد ظهرت دون كمامة بين حشد كبير في حفل زفاف بمقاطعة واين بولاية ميشيغان ، حيث تزداد فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رشيدة شوهدت في لقطات على انستغرام وهي تتجاهل توجيهات مركز السيطرة على الأمراض بارتداء أقنعة الوجه في نفس اليوم الذي انتقدت فيه السناتور راند بول لحث مؤيديه على عدم ارتداء الأقنعة.

غير ان العديدين دافعوا عن النائبة طليب مؤكدين انها تلقت اللقاح وبالتالي فلا داعي لارتداء الكمامة.

So the unvaccinated want the vaccinated to sit at home doing nothing while waiting for them to change their minds? — Susan Haines (@sushai5) August 10, 2021