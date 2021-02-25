نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر كشفت من خلالها عن تدهور حالة والدتها الصحية ووضعها الحرج بعد إصابتها بفيروس كورونا مشيرة إلى أن الأطباء المعالجين لها بذلوا ما في وسعهم في التعامل مع حالتها .

فكتبت رضوى الشربيني في تغريدتها : ” أمى بين إيد ربنا دلوقتى .. والأطباء عملوا اللى عليهم .. لكن أنا عندى يقين إنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر .. ادعوا لها أرجوكم ” .

يذكر أن والدة الإعلامية رضوى الشربيني تتواجد حاليا داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي بعد تدهور حالتها الصحية .

أمى بين أيد ربنا دلوقتى…والاطباء عملوا اللى عليهم…لكن انا عندى يقين انه رحمه ربنا واسعه والدعاء بيغير القدر…ادعوا لها أرجوكم — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 24, 2021