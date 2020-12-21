نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” احتفالا بعيد إبنتها الصغرى ” تمارا ” .

وظهرت تمارا في بعض الصور برفقة والدتها وكانت في مراحل عمرية مختلفة .. وكتبت رضوى الشربيني في تعليقها عليها : ” رغم إنها أشقى حاجة فى العالم لكن حضنها وحنيتها عليا ودمها الخفيف ملهومش وصف .. غلابوية وبترد الكلمه بعشره لكن دائما بقول حياتى من غيرها مكنش هيبقى ليها طعم ولا معنى ” .

وتابعت : ” النهاردة اتولدت وش السعد والخير كله عليا .. آخر العنقود البلطجية اللى محدش بيقدر عليها ولا حتى أنا .. يارب يخليكى ليا إنتى وأختك واعيش واشوفكم زى ما انتم عايزين ” .