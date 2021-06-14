وجهت الإعلامية ” رضوى الشربيني ” رسالة إلى والدتها الراحلة في ذكرى عيد ميلادها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشرت رضوى الشربيني صورة لإبنتيها برفقة والدتها وكتبت في تعليقها عليها معربة عن حزنها على فراقها : ” زي النهاردة كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك .. زى النهاردة كنت بقولك كل سنة وانتى يا أجدع وأحن وأطيب أم فىً الدنيا ” .

وتابعت : ” زى النهاردة كنت بدعى ربنا إنه يخليكى لينا ومايحرمناش منك .. والنهاردة أول مرة هقولك عيدك فى الجنة يا أمى بس هفضل أقول إنك أجدع وأحن وأطيب أم لحد ما أموت .. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك ” .

وكانت والدة الإعلامية رضوى الشربيني قد رحلت عالمنا في مطلع شهر مارس الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .