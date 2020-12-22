أعلنت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عن توقف برنامجها ” هي وبس ” المذاع على قناة ” CBC ” لفترة مؤقتة لرغبتها في الحصول على أجازة دون أن تحدد فترة هذا التوقف .

فقالت : ” أنا عارفة إن أنا أول مرة أعمل الحركة دي في أي موسم قعدنا أربعة مواسم معملتهاش .. أنا بستأذنكم إن أنا طالعة إجازة وإن شاء الله مش هتبقى إجازة طويلة هحاول على قد ما أقدر .. أنا عارفة إنكم أتعودتم إن كل المواسم بتبقى بالشهور الكتير بدون فاصل في النص ” .

وتابعت رضوى مشيرة إلى أسباب رغبتها في الحصول على تلك الأجازة قائلة : ” في الحقيقة أنا بناتي زعلانين مني جدا وهما قاعدين وراء الكاميرا دلوقتي فعايزة أبقى معاهم شوية .. كمان الموسم دا أصعب موسم في الخمس مواسم والحلقات تقيلة وكل حاجة تقيلة ” .

وأضافت : ” أنا مكنتش عايزة آخد الإجازة من بدري وكنا بدأنا الموسم من قريب فمهنيًا مينفعش وكنا متفقين مع ناس بس لقيت التوقيت المناسب رأس السنة أنتم بتحتفلوا وأنا كما أحتفل مع بناتي حبايبي وأمي واللي حواليا وآخد إجازة أنا محتاجة وقت .. أنا بعتذر وعارفة أنكم بتستنوا البرنامج بس عايزاكم تعذروني وأنا بحبكم جدًا جدًا .. مش هبقى معاكم لأول مرة في رأس السنة ” .

واستكملت رضوى الشربيني : ” خليني أقولك 2020 كانت كرم وستر في جميع الأحوال لكن سنة تقيلة علينا جميعًا ومكناش مستعدين حتى نفسيًا ليها .. رب السنين واحد عليكي بالدعاء والإلحاح أي مصيبة وقعنا أو هنقع فيها محدش هينجدنا إلا ربنا .. خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى وتفاءلوا بالخير تجدوه وخلي بالك على روحك وحبيها وأشوفك على ألف خير ” .