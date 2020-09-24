نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إلى قناة ” cbc ” .

وذلك في أعقاب أزمتها الأخيرة بعد التصريحات التي أدلت بها عن الحجاب والتي تسببت في إحالتها للتحقيق .

وأرفقت رضوى الشربيني منشورها بصورة لها من أما مقر القناة وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” القناة دى بالنسبة لي مش شاشة بس .. دي رمز إنه الدنيا لسه بخير ” .

وتابعت : ” ولا كلمة توصف أنا قد إيه بحترمهم وبحبهم وفضلهم كلهم عليا .. حقيقي الناس المحترمة الشاطرة الجدعة رزق ” .