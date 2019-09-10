رضيعة تسقط من سيارة أبويها في غابة مظلمة

فوجئت الشرطة بتلقي تنبيه غريب: رضيعة تزحف في شارع مظلم في وقت متأخر من الليل، قرب إحدى الغابات جنوبي الهند.

وفي التفاصيل التي أوردها تلفزيون “أن دي” الهندي، الاثنين، فقد سقطت الطفلة البالغة عاما واحدا من سيارة دفع رباعي كانت تقلها وعائلتها قرب غابة بولاية كيرلا، لتعيش لحظات رعب غير مسبوقة.

ويظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة تابعة لمكتب يشرف على مدخل الغابة، لحظة سقوط الطفلة من السيارة، ولاحقا يظهر زحفها وحيدة في الشارع المظلم.

وكانت الطفلة في الشارع دون أي حماية، لكن لحسن الحظ لم تمر في تلك اللحظات أي سيارة في المكان.

وطوال هذا الوقت لم يشعر ذوو الطفلة بفقدانها إذ قطعت مركبتهم مسافة طويلة قبل أن يكتشفوا الأمر.

وذكر أحد مسؤولي الغابة أنهم سارعوا إلى تقديم الإسعافات للطفلة، التي كانت تعاني جروحا في رأسها جراء وقوعها على الطريق.

وأبلغ الموجودون هناك الشرطة الهندية في كيرلا بالأمر، التي عملت لاحقا على إعادة الطفلة إلى ذويها.