كشفت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الأسبق، عن الثروة التي تركها والدها لأبنائه، وسرَّ الأسلحة المصنوعة من الذهب التي عثر عليها في قصوره.

وقالت “رغد” في مقابلتها مع قناة “العربية”: “الوالد ترك لنا إرثًا كبيرًا في حب الناس ورضاء الله في القيمة المعنوية الكبيرة اللي قدم حياته لخاطرها.. هذا أحلى إرث بالدنيا”.

وأضافت: “نحن ناس معززين مكرمين.. إخوتنا في الخليج والوطن العربي والكل يحترمنا، ولولا الحفاظ على خصوصيات الإخوة لحكيت لكم مواقف رائعة من زعماء عرب.. لكن المجالس أمانات”.

واردفت “الكل يحترم والكل يقدره والكل يعتبره انه وجوده مهم ولا اقصد فقط اخوتنا في الخليج العربي بل في الوطن العربي يعتبرون هذا الرجل كان الدرع الحصين للأمة العربية وبغيابه استبحت الامة”.

وكرَّر مذيع “العربية” سؤاله عن أملاك وقصور صدام حسين؛ فأجابت “رغد”: أن “راح أجاوبك، شنو قيمة الذهب والمال من وطنك يروح، يروح أهم من المال والذهب”.

وردًا على سؤال كيفية معيشة أسرة صدام حسين في ظل عدم وجود أملاك كما تقول، ردَّت “رغد”، بقولها: “احنا بمعية الدول العربية.. الدول العربية ما يتركوا أخواتهم.. ما راح يتركونا للأقدار”.

وختمت “رغد” بقولها: “الوالد ولا متر بأرض العراق باسمه.. هاي قصور الدولة.. مثلها مثل أي دولة ثرية بالعالم.. لو لاقين القصور مسجلة باسم الوالد كانوا تسابقوا إنهم يعرضون أملاك الوالد”.