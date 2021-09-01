شاركت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ذكريات لها مع والدها ابان الحرب العراقية الايرانية وذلك بمناسبة عيد ميلاد الـ 52 الذي يصادف اليوم الخميس 2 سبتمبر 1952.

ونشرت رغد صدام حسين تدوينة عبر حسابها على تويتر تحدثت فيها عن الهدية التي اهداها لها والدها في عيد ميلادها والتي كانت عبارة عن “خاتم به حجر دائري” وكيف قضت يومها في تلك الفترة بالاحتفال مع اصدقائها ومقربين من والدتها.

وقالت رغد انه بعد ذلك بايام “شنت ايران عدوانها على وطننا واندلعت الحرب التي استمرت 8 سنوات” مشددة في الوقت نفسه على أن دلالات واسباب تلك الحرب معروفة للجميع رغم انتقاد الكثيرين لها.

واعتبرت رغد ان رؤية صدام حسين للمنطقة كانت “اكثر عمقا وشمولية من الاخرين” قائلة انه “كان يعلم ان احتلال المنطقة مخطط له من قبل الدول الكبرى”.

كما اعادت حرير حسين كامل، ابنة رغد صدام حسين، نشر تدوينة والدتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “مشاركه لذكريات والدتي السيده رغد صدام حسين مع والدها الرئيس الشهيد صدام حسين في ذكرى لعيد ميلادها في حرب العراق العظيم مع ايران ”.

يذكر ان الحرب العراقية الإيرانية، أطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام بينما عُرفت في إيران باسم الدفاع المقدس واندلعت بين ايران والعراق في 22 سبتمبر 1980 واستمرت حتى اغسطس 1988 وانتهت بلا انتصار لطرفي الصراع مخلفة نحو مليون قتيل وخسائر مالية بمئات مليارات الدولارات.