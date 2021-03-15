ردّت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل بتعليق غاضب على ما تم تداوله بشكل واسع مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عن حساب منسوب لابنة شقيقها عدي المتوفي عام 2003.

وعرضت رغد في تغريدة عبر حسابها على تويتر صورة للحساب الذي تظهر فيه فتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، ووضعت عليه علامة “X” في إشارة إلى أنه حساب مزور.

وعلقت رغد صدام حسين في تغريدتها كاتبة: “لانعلم متى ستنتهي الامراض النفسية للبعض!!”.

” وأثارت تغريدة رغد تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، الذين أكدوا أن الحساب مزيف، وأُريد به تشويه سمعة عائلة الرئيس الراحل.

ودعا العديد من المتابعين ابنة صدام حسين لنشر بيان رسمي ينفي وجود مثل هذه الحسابات المنسوبة إلى عائلة الرئيس الراحل.

يذكر أن رغد أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، توضيحا بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن ابنتها حرير. ونفت رغد صدام حسين ظهور ابنتها حرير حسين كامل في الفيديو، وهي تمارس التمرينات الرياضية داخل صالة “الجيم”.

وشاركت ابنة صدام حسين صورة لابنتها، وللفتاة التي ظهرت في الفيديو، والتي تبين أنها ممثلة هندية تدعى كريتيكا ماليك.