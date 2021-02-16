تحدثت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عن رأيها في أسباب استباحة العراق من قبل الايرانيين وذلك أثناء المقابلة لتي أجراها معها الإعلامي الجزائري صهيب شراير وبثت على شاشة “قناة العربية”.

، وقالت رغد صدام حسين إنه:” بعد غياب السلطة الحقيقية والشرعية للعراق، باتت البلد لهم محطا سهلا يحطون فيه أينما يريدون وبالطريقة المناسبة لهم “.

وأضافت رغد :”عندما يصبح الردع حقيقي و عندما يكون هناك إصرار وإرادة من أصحاب القرار إنهاء هذا التدخل، يستطيعون إنهائه بدون غياب الدور العراقي عن الساحة “.

وأوضحت:” العراقيون يستطيعون إنهاء التدخل الإيراني السافر والتدخلات الأخرى أيضا ليس فقط الإيراني “، لافتة:” العراق بعد الاحتلال بمراحل صعبة جدا وفقد الكثير من الناس والأحباب “.

واختتمت رغد حديثها، قائلة:” نحن أسياد بلد ومسؤولين عن وطن ولما نقدم شهداء فهذا واجبنا تجاه الوطن، وبالتالي عندما تختار أن تكون في موقع القيادة لابد أن تتحمل كل ما يمر بهذه الدولة “.ؤ