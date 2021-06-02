أعلنت الإعلامية السورية المقيمة في الإمارات ” لين أبو شعر ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك على الرغم من تلقيها لجرعتي اللقاح المضاد للفيروس .

حيث أشارت لين أبو شعر إلى أن جسمها لم يستطع اكتساب مناعة من اللقاح بعد الحصول على الجرعة الثانية .. وأن الطبيب أوضح لها بأنه لكي تكتسب المناعة لابد من مرور أسبوعين على تاريخ تلقي اللقاح .

فكتبت قائلة : ” الحمد لله على كل حال وشكراً لكل مين سأل أو اتصل .. للأسف ما لحقت اخذ مناعة بعد تاني جرعة لقاح أُصبت فوراً بكوفيد ١٩ .. وبحسب الطبيب بيحتاج الجسم أسبوعين عالأقل ليشكّل مناعة ويستفيد من اللقاح ” .

وأعربت الإعلامية لين أبو شعر عن ندمها لتأخرها في الحصول على اللقاح فقالت : ” نصيحة لا تتأخروا باللقاح ندمت إني ما اخذته قبل بوقت ولكن أكيد كل شي نصيب .. اليوم أحسن من اليومين اللي مرقوا وصحصحت شوي فحبيت اطمنكم وشكراً لدعواتكم سلفاً ” .