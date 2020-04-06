رغم كورونا .. طوابير وتزاحم على أحد المحال التجارية لشراء ” البيض ” في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين لتزاحم عدد كبير من الأشخاص أمام أحد المحال التجارية في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لشراء البيض .

حيث يظهر في مقطع الفيديو طوابير من الناس أمام المحل في مخالفة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعلق موثق الفيديو على ذلك قائلا وهو يصرخ بالمتواجدين : ” يعني لو ماتاكلون بيض سنة كاملة ما عندكم مشكلة .. لكن لو أحد يحمل الفيروس بينكم سوى كارثة .. صحتكم أهم من أي شي، الصلاة مُنعت حتى لا يتجمع الناس ما تعيشوا إلا بالبيض يعني ” .

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تجمعات وتزاحم شديد عند سوق البيض سوق الخضار المركزي بالدمام بجوار بلدية وسط الدمام

أمام سركة مصنع رحيمة للأعلاف والدواجن . هذا التجمع غير مقبول اطلاقاً pic.twitter.com/MmGawB5pUI — Ahmed (@aldhayah_ahmed) April 5, 2020

على الجانب الآخر خرج ” عبد الرحمن الحسين ” المتحدث الرسمي لوزارة التجارة بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” معلقا على مقطع الفيديو فكتب قائلا : ” ‏تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع وزارة التجارة بالدمام وأمانة الشرقية ” .

وتابع : ” ‏وندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظا على سلامتهم وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد على حاجتهم ” .