قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الأربعاء حكما قضائيا برفض دعوى وقف بث برنامج ” رامز مجنون رسمي ” الذي يقدمه الفنان ” رامز جلال ” على قناة ” إم بس سي مصر ” يوميا في شهر رمضان .

وكان قد جاء في تلك الدعوى أن رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان سنويا ببرنامج هزلي يقوم على فكرة مقلب .

وأن برنامج لهذا العام يقوم على العنف الحقيقي .. كما أنه اخترع كرسيا يجعل الجالس عليه مكبلا لا يستطيع الحركة ويمارس معه أنواع العذاب ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرها من أساليب التعذيب ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق .

واستندت الدعوى إلى قيام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بإصدار تقرير يفيد التأثير الضار للبرنامج على الأسرة المصرية والطفل مطالبين بسرعة وقفه .