تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إقامة مجموعة من الباب والفتيات لحفل صاخب في مسجد النبي موسى شرق مدينة القدس المحتلة .

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد رقص وتناول للخمور أثارت غضب الكثير من الفلسطينيين .. كما يظهر مجموعة من الشباب وهم يرقصون على أنغام موسيقى غربية داخل المسجد .

ثم قام بعض الشبان الفلسطينيين بفض الحفل وطرد المشاركين فيه اعتراضا على ما يقومون به في المسجد دون مراعاة للمكانة الدينية التي يحظى بها عند المسلمين .

وعلى خلفية هذه الواقعة قرر رئيس الوزراء الفلسطيني ” محمد اشتيه ” تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى على أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها اليوم الأحد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الأمر .

شبان من القدس تفاجئوا بوجود حفل ماجن و خمور و رقص داخل مسجد و مقام النبي موسى في مدينة أريحا وقاموا بطرد الحاضرين من المكان ومهاجمتهم، فيما زعم من كانوا في المكان أن لديهم تصريح من وزارة السياحة لإقامة هذا الإحتفال في المسجد ! pic.twitter.com/api7IxExmy — ᴬ 𓂆 (@_Abood_Emad_) December 26, 2020