تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إقامة مجموعة من الباب والفتيات لحفل صاخب في مسجد النبي موسى شرق مدينة القدس المحتلة .
وتضمن مقطع الفيديو مشاهد رقص وتناول للخمور أثارت غضب الكثير من الفلسطينيين .. كما يظهر مجموعة من الشباب وهم يرقصون على أنغام موسيقى غربية داخل المسجد .
ثم قام بعض الشبان الفلسطينيين بفض الحفل وطرد المشاركين فيه اعتراضا على ما يقومون به في المسجد دون مراعاة للمكانة الدينية التي يحظى بها عند المسلمين .
وعلى خلفية هذه الواقعة قرر رئيس الوزراء الفلسطيني ” محمد اشتيه ” تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في مقام النبي موسى على أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها اليوم الأحد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الأمر .
ما حصل من هذه الفئة الضالة هو شيء مُقرّف و مُخزي و يجب مُحاسبة وزارة الأوقاف و السياحة عليه و لكن للأمانة نخوة و رجولة و غيرة شباب فلسطين مشرفة و دليل على أنهم رجال الحق و أهله و أن هذه التصرفات مازالت دخيلة على مُجتمعنا المُحافظ !
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