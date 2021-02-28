أجرى الروائي البريطاني المعروف ” كلايف إيرفينغ ” حديثا لقناة ” Sunrise ” التليفزيونية الأسترالية تحدث فيه عن العائلة الملكية البريطانية محذرا من إنها ستصبح في وضع خطر بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية وتولي إبنها الأمير تشارلز العرش .

حيث يرى كلايف إيرفينغ أن الأمير تشارلز غير مناسب لأن يكون ملكا واصفا إياه بإنه شخص ” غريب الأطوار ” ولا يتمتع بالدعم نفسه الذي تتمتع به الملكة .

وتابع : ” لقد تعلمت الملكة الشئ الرئيسي عن كونها ملكة طوال هذا الوقت وهو أننا يجب ألا نعرف تفاصيل شخصية جدا عنها .. وأعتقد أن هذا يمنحها نوعا من الاستقلالية والغموض وهو أمر لا يقدر بثمن في مواصفات الملك .. ولسوء الحظ لا يمكنني قول الشئ نفسه عن إبن الملكة ووريثها تشارلز الذي نعرف عنه الكثير ” .

وأضاف الروائي البريطاني متحدثا عن شخصية الملكة إليزابيث : ” شخصية محايدة ومتعاطفة للغاية بطريقة أمومية .. تبدو الملكة بشكل دائم بأنها دافئة وطبيعية وذات شخصية قوية وهذا للأسف لا ينطبق على تشارلز الذي لا يملك أي من هذه القدرات ” .

وأشار كلايف إلى أن ملكة إنجلترا البالغة من العمر 94 عاما ستحتفل باليوبيل البلاتيني لها في يونيو 2022 بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش .