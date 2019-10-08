روائي فلسطيني يثير الجدل بتصريحاته ضد المرأة : ” لا تتزوجوا البشعات ودعوا أرحامهن تجف “

خرج الروائي الفلسطيني والأستاذ الجامعي الدكتور ” خضر محجز ” تصريحات هاجم فيها المرأة وجمالها من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

حيث كتب محجز موجه حديثه إلى الشباب الفلسطيني قائلا : ” أيها الشباب الفلسطيني .. لا تتزوجوا البشعات ودعوا أرحامهن تجف من العنوسة .. تزوجوا الجميلات فقط .. تلك دعوتي لتحسين النسل ” .

مما أثار موجة من الغضب والانتقادات عليه بعد نشر هذا المنشور وانهالت التعليقات المهاجمة له ولكلامه .

والتي لم تجعله يتوقف ولكنه استمر في سخريته وكتب : ” لا أذهب إلى تهنئة معارفي حين يتزوجون إلا بعد معرفة شكل العروس ” .

لتزداد التعليقات والمنشورات المنتقدة لتفكيره وأسلوبه وتنمره الموجه للفتيات .. فجاءت مثل : ” أن تملك لغة ولا تملك عقلا .. اقتلوا فراغ هذا الرجل بمهمات اجتماعية كتنظيف مراحيض المدارس الابتدائية والعيادات الحكومية ” و ” محاضر جامعي إثباث صريح بأنه مش كل من حمل شهادة يعني بفهم .. قلبي مع طالباته يلي كل يوم بيشوفه هالسحنة يلي بتقيمهم شكلا قبل علما ” .