أعلنت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد إجرائها للمسحة الخاصة بالفيروس عقب عودتها من جزر المالديف والتي ثبتت إيجابيتها مشيرة إلى إنها تخضع بالوقت الحالي للعزل المنزلي .

وتضمن المنشور صورة لروان بن حسين كتبت في تعليقها عليها : ” عملت فحص فيروس كورونا يوم الاربعاء ونتيجته كانت سلبية .. يوم السبت يوم العودة إلى دبي حسيّت بأعراض البرد مثل الحرارة والكحة وفكّرت إنه هذا بسبب الجو المتقلّب في المالديف يوم كانت تمطّر وبرد ويوم كانت حر وشمس ” .

وتابعت : ” رجعت دبي ساءت حالتي وقررت أعيد فحص الكورونا أنا وصديقي اللي كان معاي في الرحلة .. الفحص اللي هو سواه نتيجته سلبية بينما فحصي أنا للأسف نتيجته إيجابية ” .

وأضافت روان بن حسين : ” من هذاك الوقت وأنا ملتزمة بتعاليم العزل المنزلي للأمانة مش قادرة أفهم كيف الفيروس انتقل ومن منو ومتى وكيف في خلال ٣ أيام تغيّرت نتيجة الفحص ولكن الحمد لله على كل حال وقدر الله وماشاء فعل ” .