دخلت عارضة الازياء الروسية ولاعبة كرة السلة السابقة ايكاترينا ليسينا موسوعة “غينيس” للارقام القياسية بصفتها صاحبة اطول رجلين في العالم.

ويبلغ طول رجلي ايكاترينا ليسينا 133 سنتيمترا فيما يبلغ طولها 205.7 سنتيمترا.

ولدت ايكاترينا في مدينة بينزا الروسية في 15 اكتوبر 1987 ووالدها كانا لاعبي كرة سلة محترفين.









وبدأت منذ طفولتها في ارتياد النوادي الرياضية وبعد ان وصل طولها الى 205سم بدأت الفناة في جذب اننباه أندية كرة السلة وسرعان ما انتقلت الى اوروبا لتبدأ رحلة طويلة في رياضة كرة السلة وتحقق العديد من الانجازات.

وفي عام 2017 أرادت الفتاة الحصول على لقب أعلى عارضة أزياء في العالم ، وقدمت طلب لموسوعة جينيس على أنها صاحبة أطول أرجل في العالم. وتم تلبية كلا الطلبين وحصلت إيكاترينا ليسينا على شهادة تفيد بأن ساقيها هي الأطول في العالم.

تقول الشابة الروسية أنها تواجه صعوبة بالغة بالعثور على مقاس ملابسها ولكنها تحاول التغلب على هذه المشكلة عن طريق طلب التصنيع الخاص لها تقول انها حينما كانت بالمدرسة كانت تتعرض لمضايقات من زملائها ولكن حينما كبرت ، أكدت لهم أنها كانت المتميزة بينهم .