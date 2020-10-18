: تصدر هاشتاغ #ريماس_مفقوده_خميس_مشيط قائمة تريند تويتر في السعودية، مساء الأحد، بعد اختفاء فتاة في ظروف غامضة، وسط مناشدات من أسرتها بالبحث عنها.

وفي التفاصيل، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تدعى ريماس لحظة خروجها من منزل أهلها في السعودية بمحافظة خميس مشيط، وهي مريضة بالصرع وتصيبها تشنجات تفقدها الوعي، حيث خرجت من منزلها يوم السبت الموافق 17 أكتوبر ولم تعد حتى الآن، وسط مطالب من ذويها بالمساعدة في العثور عليها.

#ريماس_مفقوده_خميس_مشيط



دعوة للمساعدة في البحث عن فتاة مفقودة في خميس مشيط مريضة بالصرع والتشنجات، خرجت من منزلها ولم تعد. pic.twitter.com/PbNjGWi2c5 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) October 18, 2020

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسما حمل عنوان “ريماس مفقودة خميس مشيط” للمساعدة في العثور على الفتاة وتصدر بدوره قائمة الترند عبر موقع تويتر بالسعودية.

ونشرت شقيقة ريماس عبر حسابها في تويتر تغريدة قالت فيها: “ريماس اختي مريضه بالصرع وتشنجات تفقدها الوعي وقبل اسبوع كثف الدكتور العلاج وصارت عدوانيه ويوم السبت الموافق 17/أكتوبر الساعه ٧:٤٠ خرجت من البيت بدون ان يعرف احد ما ولم تعُد، الى الآن مفقوده اذا لم تأخذ العلاج خلال اليومين القادمة قد تودي بحياتها”.

وأضافت:” اسمها ريماس عمرها ١٨ سنه طولها ١٦٠ نحيفه لابسه بلوزه سودا وعبايه ونقاب وشنطه ورديه وجزمه بيضاء”.

وأشارت أسرة ريماس لوسائل إعلام سعودية إلى أن ابنتهم المفقودة تعاني من أمراض نفسية، مناشدين جميع سكان مدينة خميس مشيط وما يحيطها من مدن وقرى بالبحث عن الفتاة وإبلاغهم حال عثورهم عليها.