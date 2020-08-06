تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إلقاء القبض على 5 أشخاص مرتكبي واقعة التحرش لفظيا على الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ خلال قضاء عطلتها الصيفية .

وخلال التحقيقات أقر المتهمون بالواقعة واعترفوا بأنه عندما رفضت ريهام سعيد إلتقاط الصور معهم تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها .

وتوجهت إليهم تهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتهديدها بالإيذاء .

وكانت قد قامت ريهام سعيد بتصويرهم بعد ذلك وبثت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع فيس بوك تروي من خلاله ما حدث وتناشد المسئولين بمساعدتها

كما قامت بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوالها .

وعقب إعلان القبض على المتهمين علقت الإعلامية المصرية على ذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” فقالت : ” بشكر مجهودات وزارة الداخلية والنيابة العامة من كل قلبي أخيرا الحق بيرجع ” .