نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفييدوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إعتذار إلى نفسها وتؤكد على بعض الأشياء التي ستحرص على تطبيقها وإتباعها في الفترة القادمة .

فكتبت في منشورها قائلة : ” للتصحيح هابطل أعمل مشاكل بإني أدخل نفسي في حاجات وادافع عن ناس وأنا مش طرف بإعتقادي إني بقول الحق وفي الآخر ألبس أنا .. كلمه الحق بتزعل “.

وتابعت ريهام سعيد : ” مش هاصلح الكون اكتشفت إن ده مش صح .. اهتم بنفسك ومالكش دعوة بمشاكل غيرك لما بتقع ما بتلاقيش جنبك غير ربنا محدش نفعني ولا افتكرني حتي .. ضيع وقتك لخدمة الناس البسيطة واستمتع بفرحتهم .. حب الحياة النعم أكتر بكتير من الهموم ” .

وأضافت : ” أنا أسفة يا ريهام يا سعيد علي اللي أنا عملته فيكي .. وعلي فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين بس الحمد لله والله أنا أسعد إنسانة في الكون لإني اتعلمت الرضا .. ألف حمد وشكر ” .