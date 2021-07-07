نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” صورة لها عبر حسابها على إنستجرام تحدثت من خلالها عن نعمة الصحة وأهميتها وكيف أثر عملها على وضعها الصحي خاصة بعد إعلانها مؤخرا عن إصابتها بمرض السكري .

فكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الصورة : ” الصحة بجد أهم من أي حاجة .. اوعي تحرق في أعصابك عشان ناس ماتستاهلش واوعي تضيع كل وقتك في الشغل لو الصحة راحت ولا حاجة وولا حد هاينفعك ” .

وتابعت ريهام سعيد موجهة رسالة إلى كل من أساء إليها قائلة : ” أد إيه بندم إني أهملت في صحتي عشان شغلي .. ربنا يشفي كل مريض .. ولكل واحد ظلمني وتسبب إني زعلت بجد أنا مش مسامحاك ومختصماك يوم القيامة ” .