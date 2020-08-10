نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحدى حلقات برنامجها السابق ” صبايا الخير ” والتي كانت تروي فيها عن موقف محرج تعرضت له منذ 7 سنوات ومازالت تعيش تداعياته حتى الآن .

حيث قالت إنها كانت ذاهبة إلى السينما برفقة نجلها وكانت قضية الطفلة ” زينة ” التي تم اغتصابها منذ سنوات مثارة في ذلك الوقت وتناولتها ريهام سعيد في برنامجها وتقول عمن قام باغتصابها بإن حيوان مما عرضها إلى التنمر على يد أحد الأشخاص الذي حاول تقليدها وهي تقول ” يا حيوان ” .

وأشارت إلى أن نجلها الذي كان يبلغ من العمر حينها 16 عاما كان متجها إلى هذا الشخص لتعنيفه إلا إنها قامت بإيقافه ومنعه من الاشتباك معه .

وأضافت : ” إبني من ساعتها مخرجش معايا راح سينما أو خرج معايا تقريبا لإنه حس إن هو اتهزء ” .

وكتبت ريهام سعيد في تعليقها على مقطع الفيديو : ” اسمعوا الحكايه دي من ٧ سنين .. رحلة عذاب والله ولعلمكوا من يومها مش بيخرج معايا .. و ردا علي اللي بيقول ليه بقيتي تبلغي وترفعي قضايا عشان استحملت كتير أوي وكفاية ” .