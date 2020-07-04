نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحدى حلقات برنامجها ” صبايا الخير ” التي كانت تناقش فيها أزمة التحرش والاغتصاب بين الشباب .

وذلك في تعليقها على الواقعة التي أثارت الجدل والرأي العام في مصر خلال الأيام الماضية عن قيام شاب يدعى ” أحمد بسام زكي ” بالتحرش واغتصاب عشرات الفتيات تحت التهديد وابتزازه لهن بعد ذلك .

وتحدثت ريهام سعيد في مقطع الفيديو بضرورة أن يكون هناك قانون رادع للتحرش بكل أشكاله .. كما ناشدت الأهالي بأن يهتموا بتربية أبنائهم وحمايتهم من أي أخطار قد تصيبهم بمثل هذه الأمور .

فقالت : ” لازم نصاحب الأولاد ونسمع آرائهم ونفهمهم الصح والغلط بالحسنى ونخلي بالنا من تصرفاتهم جدا ومن خروجهم ” .

وتابعت : ” الولاد الصغيرين خليك عارف إن أي حاجة هتعملها وإنت صغير ممكن تقضي على مستقبلك .. لازم يكون فيه قانون رادع جدا للتحرش حتي اللفظي لازم الناس تتأدب ونرجع زي زمان عندنا أخلاق ” .

وأضافت : ” أي واحد يفكر يقل أدبه على واحدة أو يعاكس أو يتريق على واحدة لازم يتعاقب أشد عقوبة .. الدين قبل الأخلاق الدين مش طرحة ” .

وكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الفيديو : ” عن المتحرش أحمد بسام .. عارفة إن رأيي مش هيعجب كالعادة لكن ده رأيي من زمان .. الاحترام مش طرحة هاتبسيها ” .