تعرضت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” خلال الأيام القليلة الماضية للإتهام ب ” الشماتة ” في الفنانة ” ريم البارودي ” .

وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ريم من الظهور الإعلامي لمدة عام .

الأمر الذي دفع ريهام سعيد للدفاع عن نفسها وتقوم بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للشيخ عمر عبد الكافي .

والذي يتحدث فيه أن الله كلما أحب عبدا ابنلاه ويرد على الشماتة على الآخرين .

وكتبت ريهام سعيد في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” الشماتة .. لما بسمع إني رد سجون وقاعدة في البيت .. الحمد لله على المرض والسجن وقلة الرزق ” .