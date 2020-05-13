فاجئت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” متابعيها بحذف جميع صورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بشكل مفاجئ .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين وتساءلوا حول السبب من وراء ذلك .

لتأتي الإجابة من ريهام سعيد وتنشر مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي مرتدية عباءة سوداء وأعلنت من خلاله عن عودتها بعد شهر رمضان .

فكتبت في تعليقها عليه : ” اشوفكوا علي خير بعد رمضان .. يالا كلنا نتفرغ للعبادة فقط نص الشهر فات و فرصتنا كبيرة للغفران .. يا رب يسعد ايامكوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه دنيا واخرة بإذن الله ” .

وفي سؤال من أحد المتابعين في التعليقات حول صورها القديمة قائلا : ” ربنا يتقبل منك بس هي فين صورك القديمة ” .. أجابت ريهام سعيد : ” أنا مسحت كل الصور ” .