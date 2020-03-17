ريهام سعيد تسب متابعة : ” غوري من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من كتاب ” نهاية الأيام : توقعات وتنبؤات حول نهاية العالم ” والذي تحدثت مؤلفته ” سيلفيا براون ” عن مرض غامض سيظهر في بداية عام 2020 .

وأن هذا المرض سيجوب العالم ويهاجم الرئتين ويقاوم كافة العلاجات ‏المعروفة .. وربما يكون المحير حول طبيعة هذا المرض أنه يختفي سريعا مثلما ظهر فجأة وسيهاجم مجددا بعد سنوات ثم يختفي ‏نهائيا .

وتعرضت ريهام سعيد لعدد من الانتقادات من جانب متابعيها بسبب ما نشرته والتي وصفها البعض بالخزعبلات .. فكتبت متابعة تعليقا لها : ” والنبي نقطيني بسكاتك ” .

الأمر الذي أثار غضب واستفزاز ريهام سعيد ودفعها للرد عليها قائلة : ” طب تعرفي تغوري من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض ” .