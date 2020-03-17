ريهام سعيد تسب متابعة : ” غوري من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من كتاب ” نهاية الأيام : توقعات وتنبؤات حول نهاية العالم ” والذي تحدثت مؤلفته ” سيلفيا براون ” عن مرض غامض سيظهر في بداية عام 2020 .
وأن هذا المرض سيجوب العالم ويهاجم الرئتين ويقاوم كافة العلاجات المعروفة .. وربما يكون المحير حول طبيعة هذا المرض أنه يختفي سريعا مثلما ظهر فجأة وسيهاجم مجددا بعد سنوات ثم يختفي نهائيا .
وتعرضت ريهام سعيد لعدد من الانتقادات من جانب متابعيها بسبب ما نشرته والتي وصفها البعض بالخزعبلات .. فكتبت متابعة تعليقا لها : ” والنبي نقطيني بسكاتك ” .
الأمر الذي أثار غضب واستفزاز ريهام سعيد ودفعها للرد عليها قائلة : ” طب تعرفي تغوري من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض ” .